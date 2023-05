Barn forsøkt lokket fra barnehage

De foresatte ble orientert via barnehagens meldingstjeneste.

Der blir det fortalt at etter at de to unge mennene prøvde å løfte barnet over gjerdet skal de ha gått inn i garderoben for å hente barnet.

– De ble vist bort fra barnehagen stille og rolig, skriver styrer til foresatte om hendelsen.

NRK har snakket med en ansatt som så det som skjedde. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg til NRK.

Styrer Anita Bjørnøy sier til NRK at de ser svært alvorlig på det som skjedde.

– Må summe oss

– Vi har ikke helt fått summet oss ennå. Jeg skal få summet meg sammen med personalet i morgen tidlig, sier Bjørnøy til NRK.

I informasjonen sendt til foreldre sier styrer at de vil jobbe med sikkerheten:

– Barnehagen setter inn tiltak i utetiden fremover, slik at sikkerheten blir ivaretatt, står det i melding til barnehagens foresatte.

To menn skal ha forsøkt å lokke med seg et barn fra Åsgårdstrand barnehage onsdag. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Betegnes som en lokkesak

Politiet jobber nå med å kartlegge hva som har skjedd, og er helt i innledningsfasen.

– Vi jobber med å finne ut hva vi står overfor, og omstendighetene rundt hva som har skjedd, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold ved Sør Øst politidistrikt. Han legger til at politiet har to patruljer som jobber med å kartlegge saken.

– Vi betegner det som en lokkesak, sier Hammervold.