Det melder NHF på sin nettside søndag.

Tidligere denne måneden ble det kjent at flere håndballag trakk seg fra håndballfinalene i Region Sør Cup, som skulle arrangeres i Oslofjord Convention Center (OCC) på Brunstad i Stokke i februar. Lagene begrunnet det med at eierne og stiftelsen bak senteret har en diskriminerende holdning til homofili.

NHF opplyser at de, etter at ulike håndballturneringer ble lagt til Oslofjord Arena i Vestfold, har fått en rekke henvendelser fra klubber, spillere og trenere.

Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag, skriver de på nettsiden sin.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i pressemeldingen.

Skuffet

Stian Fuglset, administrerende direktør i Oslofjord Convention Center, sier til NRK søndag at han er veldig skuffet over avgjørelsen. Han opplyser at de har fortalt NHF at de er i en prosess for fullstendig adskillelse fra BCC, og at ikke noe overskudd går til religiøs virksomhet.

– Jeg konstaterer at håndballforbundet ikke vil være med oss på den reisen, men det er veldig overraskende og jeg opplever det egentlig som lite fair. Når de begrunner avgjørelsen med eiersituasjonen og de vet at vi garanterer full adskillelse fra trossamfunnet, så er det klart at da blir jeg veldig skuffet over det, sier han.

Oslofjord Convention Center er eid av Brunstadstiftelsen som igjen er nært knytta til Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths Venner.

BCC skriver på sin internasjonale misjonsside:

«Seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili.»

Styreleder og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church (BCC) Berit Hustad Nilsen sier til NRK søndag at BCC ikke er part i saken mellom Oslofjord Convention Center og Norges Håndballforbund. Hun henviser til OCC på spørsmål om en kommentar til NHFs avgjørelse.

– Utover det er BCC tydelig åpne på det synet kirkesamfunnet står på når det gjelder tradisjonelt syn på ekteskap og samliv. Vi respekterer selvfølgelig at andre har sitt syn på det og forventer overhodet ikke at alle er enige i samlivsetiske spørsmål, sier hun.

– Vi ønsker at alle mennesker skal ha den samme friheten til å tenke, tro og mene det de vil selv om de er muslimer, jøder eller kristne, legger hun til.