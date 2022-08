Bind renta

– Forutsigbarhet er stikkordet her. For de som er usikre på om de kan håndtere de kommende renteøkningene, og som har behov for forutsigbarhet i økonomien, så vil jeg si at fastrente kan være fornuftig.



– Til tross for at historiske data viser at det «lønner seg» å gå for flytende rente, overrasker det meg stort at ikke flere har bundet renten for å få nettopp den forutsigbarheten de har behov for.

– Oppsummert: Har du behov for forutsigbarhet ville jeg bundet renten nå.

Betale ned lånet fortere

– Renten er fortsatt lav. Dersom du har mulighet til å betale ned litt ekstra på lånet ditt i disse tider vil jeg anbefale det, men det er under forutsetning at du har bygget deg opp en solid bufferkonto slik at du er i stand til å håndtere uforutsette utgifter. Betaler du ned ekstra på lånet, og ikke har en bufferkonto, risikerer du å måtte betale uforutsette utgifter med kredittkort eller forbrukslån. Den situasjonen må du unngå å havne i.



– En måte å betale ned ekstra på lånet er følgende: Juster ned nedbetalingstiden på lånet ditt, eksempelvis fra 30 år til 20-25 år. På denne måten betaler du mer ned på lånet mens renten fortsatt er lav, du vender deg til å betale mer ned på lånet, og du gir deg selv ekstra «slækk». Dersom det skulle bli perioder hvor det er trangt økonomisk kan du justere opp nedbetalingstiden igjen, som da resulterer i at du betaler mindre avdrag. Så her slår man mange fluer i en smekk.

Spare

– Definitivt. Har du ikke en bufferkonto må du spare til det. Med mindre du har kredittkortgjeld eller forbrukslån, bør sparing til bufferkonto være en førsteprioritet. Har du en solid bufferkonto, ingen kredittkortgjeld eller forbrukslån bør du spare