Nå skal ordføreren installere videoovervåkning

Natt til søndag kom Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) hjem fra et selskap og oppdaget brann i sin egen bolig.

Flammene slukket han sammen med drosjesjåføren som kjørte ham hjem.

Politiet etterforsker hendelsen som forsøk på mordbrann.

Skal sikre bevis «ved neste anledning»

Etter den skremmende hendelsen, kommer 57-åringen til å installere videoovervåkning utendørs.

– Jeg har selvsagt alarmer inne, men her må jeg tydeligvis sikre mer på utsiden.

Det skal han gjøre for å «få innsikt i uønsket atferd», og få dokumentert det ved senere anledninger, sier han.

FLAKS AT DET GIKK BRA: Ordføreren oppdaget brannen da han kom hjem ved 01.30-tiden natt til søndag. Han fikk slukket flammene før det eskalerte, og politiet sier de tror boligen ville blitt overtent. Foto: Geir Eriksen

Selv tror den profilerte Høyre-ordføreren at påtenningsforsøket er rettet mot ham som politiker, eller fordi han har mye penger.

Gleditsch er Norges rikeste ordfører, med en formue på godt over 500 millioner kroner, ifølge ligningstall fra 2019.

– Det er de to inngangene jeg har til hendelsen. Det skaper jo usikkerhet i et nabolag. Jeg håper bare de finner en forklaring og hvem som står bak, sier Gleditsch.

Politiet har fått liste med navn

Etterforskningsleder i politiet i Sandefjord, Kari Synnøve Andersen, sier de har satt alle ressurser på saken og jobber kun med det i dag.

Gleditsch har selv blitt avhørt. Han har også levert en liste med navn fra tidligere saker og forhold, han mener politiet bør sjekke ut. Hvor mange navn som er på listen, vil han ikke kommentere.

– I politikken opplever man truende atferd fra personer innimellom. Det er naturlig at de blir sjekket ut, uten at jeg skal beskylder noen for noe som helst, sier ordføreren.

– Vi har fått en liste som vi sjekker ut, men vi er ikke i mål ennå, sier Andersen i politiet.

Politiet følger opp ordføreren og patruljerer rundt boligen.

BENSIN: Det luktet sterkt av bensin der det brant. Foto: Robert Hansen / NRK

Ikke første gang

Gleditsch har tidligere opplevd at noen har kastet stein på bilen på gårdsplassen, ei knust rute ved inngangsdøren og å få ting stjålet fra eiendommen.

– Jeg har også opplevd at folk sier de skal skyte meg, forteller Gleditsch, som har sittet som ordfører siden 2003.

Han har også opplevd ryktespredning og at folk spinner opp historier. I tillegg hender det folk kommer med grove og krenkende påstander i sosiale medier.

– Det er noen folk som rullegardina har gått ned for, for å si det rett ut. Så lenge man er en profilert politiker, er det mye man blir utsatt for, sier Gleditsch.

Ber om hjelp

Det har kommet inn noen tips, men politiet ber spesielt personer i området som har videoovervåkning om å ta kontakt.

– Har du dashkamera og var ute og kjørte i det aktuelle tidsrommet natt til søndag, vil vi at du skal ta kontakt, sier Kari Synnøve Andersen i politiet.

Det luktet sterkt av bensin ved huset, fortalte Gleditsch til NRK søndag. Og politiet sier de også sjekker video fra overvåkningskameraer på bensinstasjoner i området.