• Over 1000 lomvier antas å ha dødd bare i år, ifølge biolog og frivillig i fuglehjelpen, Jan Ingar Båtvik.

• Frivillige har jobbet døgnet rundt for å redde den utrydningstruede fuglen langs Oslofjorden.

• Mange av fuglene som har blitt funnet har vært utsultet og døde, og det fryktes at flere vil dø på grunn av matmangel.

• Fuglene steller ikke fjærene sine når de er sultne, noe som fører til at det kommer kaldt vann inn på skinnet.

• Fugleentusiast, Mihaela Margarit, oppfordrer folk til å engasjere seg mer for å hjelpe fuglene.

• Det finnes flere steder man kan spørre om hjelp for å redde lomviene, blant annet Fuglehjelpen eller Facebook-gruppen "Krisehjelp for lomvi i Oslofjorden".

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.