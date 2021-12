Treningsbransjen: – Vi er tilbake i sumpa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Treningssentrene påvirkes også av koronasituasjonen. Bransjen opplever generell smittefrykt, og at folk prioriterer mellom ulike aktiviteter i hverdagen.

– Dessverre kommer trening langt ned på lista. Generelt går det ikke så godt økonomisk. Vi er tilbake i sumpa, sier Mee Eline Eriksson, bransjeleder i Virke Trening.

Mee Eline Eriksson, bransjeleder i Virke Trening. Foto: Virke

Ifølge Virke Trening viser tall fra 2020 at bransjen tapte til sammen 900 millioner kroner. Perioder med nedstenging, andre smitteverntiltak og færre besøkende forklarer nedgangen. Det ser ikke lyst ut for 2021 heller.

– Vi har ingen indikasjoner på at det skal gå bedre nå. Vi er bekymret for 2021-tallene når de kommer, sier Eriksson.

Et steg tilbake

Eriksson mener det er trygt å gå på treningssenter. Bransjen har utarbeidet en egen standard for smitteverntiltak.

– Det har vært registrert lite smitte på treningssentre, sier hun.

Hos treningssenteret Active Family på Nøtterøy er de godt drillet i smittevern. Nå gjeninnfører de flere kjente tiltak.

– Det er fælt å si det, men vi begynner dessverre å bli vant til disse rutinene, sier markedssjef Lasse Fagereng.

Lasse Fagereng er markedssjef hos treningssenteret Active Family. Han mener medlemmene er gode på smittevern. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Nå stenger de apparater slik at det blir mulig å holde to meter avstand ved kondisjonstrening, og innfører begrensning på 20 personer i gruppetimene.

Fagereng forteller at medlemmene er gode til å sprite apparatene etter bruk.

– Det er nok slik at du blir litt uglesett hvis du ikke vasker etter deg.

Claus Monge er godt i gang med en av ukas treningsøkter. Han håper man unngår full nedstenging.

– Vi krysser fingrene for at senteret kan holde åpent for oss, sier han.

Vasking av apparatene etter bruk har blitt rutine for folk på treningssentrene. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Høye strømregninger i tillegg

I tillegg til koronasituasjonen er det også mange treningssentre som sliter med høye strømregninger.

Det er kritisk for virksomhetene når utgiftene øker samtidig som omsetningen faller.

– Vi vet at flere sliter med å betale regningen. Den reduserte el-avgiften monner lite, og bransjen venter flere tiltak for å få hjelp til strømutgifter i tillegg til andre utgifter fremover, forteller Mee Eline Eriksson.

Hos Active Family merker de utgiftene ekstra godt siden de også har badeland.

– Strømprisen er brutal. Fakturaen for desember kommer på 250.000 kroner, forteller Lasse Fagereng.

Badelandet fører til høye strømregninger for treningssenteret Active Family på Nøtterøy. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Hva er det som gjør at man får en så høy strømregning?

– Med mange minusgrader ute og 30 grader inne, både i lufta og i vannet. Det blir dyrt med de prisene vi har nå.

Uten gode kompensasjonsordninger framover vil det være fare for at senteret må stenge bassenget.

Fagereng frykter også permitteringer ved langvarige koronatiltak.

– Senteret vårt har holdt åpent siden 1984. Under pandemien har vi måttet holde stengt mellom 12.00 og 16.00 hver dag. Det har aldri skjedd tidligere.

Fagereng håper folk fortsatt vil komme for å trene.

– Vi får bare være optimister og tenke at en eller annen dag må dette gi seg.