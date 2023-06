Styreleder Johan Morten Nome og tidligere økonomiansvarlig Tommy Ballestad er dypt uenige om hvorfor rundt halvparten av fylkeslagets midler ble svidd av på aksjekjøp.

Ballestad, som har forlatt Folkets parti (FP) til fordel for Industri- og næringspartiet (INP), mener han kun har fulgt opp styrets vedtak om aksjeinvesteringer.

– Det er riktig at det var meg som kom med forslaget om at Folkets parti Vestfold og Telemark burde investere i aksjer, og det ble fattet et styrevedtak på at vi skulle gjøre det.

– Som økonomiansvarlig gjennomførte jeg bare det styret vedtok. Nå legger de skylden på meg for at aksjeinvesteringene ikke gikk som planlagt, sier Tommy Ballestad.

Verdt 2000 kroner i dag

I årsberetningen til Folkets parti Vestfold og Telemark for 2022 er styreleder Johan Morten Nome klar på at Ballestad er ansvarlig.

KREVER TILBAKEBETALING: Styreleder Johan Morten Nome i Folkets parti. Foto: Privat

– Dessverre opplevde vi at styrets daværende økonomiske ansvarlige, Tommy Ballestad, gikk ut over sine fullmakter og overførte 349.000 kroner til et eksternt meglerfirma for aksjeinvesteringer.

– Avtalen var 50.000 kroner til aksjekjøp og 300.000 til sparing. Aksjene han/de investerte i gikk under (Flyr og XXL), og verdien på resten av aksjene er i dag på under 20.000 kroner, skriver Nome i årsberetningen

Til NRK sier styrelederen at aksjene nå har en verdi på rundt 2000 kroner.

Han er også helt klar på at det er eks-partifelle Ballestad som har skylden for at aksjeinvesteringene gikk rett vest.

– Saken gjelder rett og slett at han har gått ut over de fullmaktene styret ga ham. Han tok for stor risiko, sier Johan Morten Nome.

Fikk klarsignal av styreleder

Ifølge styrelederen har partiet nå engasjert advokat i et forsøk på å få Tommy Ballestad til å betale tilbake de drøyt 300.000 kronene.

– Han brukte 333.000 på aksjekjøp for fylkeslaget, Vi hadde vedtatt 50.000, hevder styreleder Nome.

I en e-post-korrespondanse mellom Ballestad, styreleder Nome og styremedlem Jairo Tobon kommer det frem at Ballestad først ber om å investere 64.000 kroner i batteriselskapet Ensurge.

NRK har fått innsyn i maildialogen der styreleder Nome gir klarsignal til at Ballestad kan handle aksjer for 64.000 kroner. Altså 14.000 kroner mer enn det styret i utgangspunktet hadde vedtatt.

– Det er riktig at jeg ga tillatelse til det, men det er alle de andre transaksjonene som fant sted i ettertid som er problemet, sier Johan Morten Nome.

Ballestad har en annen versjon.

– Jeg har gitt styret løpende informasjon om alle aksjekjøp jeg har gjennomført. Nome kunne bare gitt meg beskjed dersom han ikke ville at transaksjonene skulle gjennomføres, men jeg hørte aldri noe, sier Tommy Ballestad.

– KJØR PÅ: I en epost til Tommy Ballestad ga Johan Morten Nome klarsignal til det første aksjekjøpet på 64.000 kroner. Foto: Screenshot

Rammer valgkampen

Fylkeslaget har ifølge årsberetningen fortsatt rundt 300.000 kroner på konto.

Styreleder Nome legger imidlertid ikke skjul på at pengene som forsvant på børsen får konsekvenser for valgkampen.

– Vi får 400.000 kroner i året i offentlig tilskudd. Å miste 300.000 er et kraftig slag for oss. Dette er offentlige midler.

– Det gir oss et begrenset rom for valgkampen som begynner nå, og setter begrensninger for hvor mye aktivitet vi kan ha, sier Johan Morten Nome.

Folkets Parti har engasjert advokat Harald André Ryen ved Advokatfirmaet Mageli i sakens anledning. Advokaten har sendt et brev til Tommy Ballestad, i første omgang for å få hans versjon av det som har skjedd.

– Jeg har mottatt brevet fra advokaten og holder nå på med å lage et svar, sier Ballestad.