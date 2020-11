Ekspertgruppe foreslår flere smitteverntiltak i skolen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en fersk rapport foreslår gruppa blant annet disse tiltakene:

Minimum 1,5 meters avstand

Munnbind for elever og lærere på ungdomsskole og videregående

Reduksjon av elevenes bevegelser i skolebygningen

Mindre kohorter av elever og lærere

Julefri allerede fra mandag 21. desember

Unngå gym og sang innendørs

Rapporten, som du kan lese her, er utarbeidet av en uavhengig ekspertgruppe.

Den består blant annet av en overlege fra NTNU og Jörn Klein, som er professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Dette vil øke tryggheten både for elever og lærere. Innfører man disse relativt enkle tiltakene vil man kunne holde skolene åpne, sier Klein til NRK.

Han mener dagens smitteverntiltak i skolene er gode, men ikke gode nok. Flere av de nevnte tiltakene er allerede innført på skoler i Finland, Danmark og Island.

Professor i mikrobiologi og smittevern, Jörn Klein, sier de anbefalte tiltakene kan gjøre at skolene unngår å stenge ved smitteutbrudd. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Bekymrede lærere

De siste ukene har flere skoler opplevd smitte. Hundrevis av lærere og elever har blitt satt i karantene og blitt testet. Det har gjort at flere lærere har stilt spørsmål om smitteverntiltakene er gode nok.

Dag Rune Pedersen er lærer på Kongerød ungdomsskole i Skien. Han forteller at enkelte lærere kan være i kontakt med rundt 200 mennesker i løpet av en arbeidsuke.

Nå etterlyser han mer fokus på lærernes arbeidsmiljø.

– Man blir eksponert for mange mennesker, og det skal man jo ikke, ifølge smittevernrådene som gjelder.

Pedersen har lest rapporten med de anbefalte tiltakene. Han håper flere av dem blir innført.

– Vi er nødt til å være her for at skolene skal holdes åpne. Da må vi beskyttes bedre enn det vi gjør i dag. I rapporten kommer de med veldig mange gode forslag. Jeg håper at flere av dem kan settes inn i skolen. Da kan vi være på jobb for elevene. Det er alle tjent med.

Lærer Dag Rune Pedersen ønsker at det blir tatt mer hensyn til lærernes arbeidsmiljø. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Mener dagens regler holder

Folkehelseinstituttet (FHI) har studert forslagene, men mener dagens retningslinjer er tilstrekkelige.

Så langt har man ikke sett at lærere eller de som jobber i utdanningssektoren har høyere risiko for smitte enn andre yrkesaktive.

– Det er noe vi følger med på hele tiden, for vi er opptatt å av gi riktige råd til riktig smitterisiko, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl.