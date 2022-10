Tirsdag ettermiddag ble en kvinne i 50-årene funnet død i sin egen bolig i Skien.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er nå klar og politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt sier til NRK torsdag at den bekrefter at det er et drap.

Hvordan hun døde vil han ikke si noe om nå.

– Det gjenstår mye etterforskning, sier Kostveit.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt sier til NRK at de fortsatt ikke vet hvem som drepte kvinnen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ønsker kontakt med to personer

Naboer og andre som har vært i området de siste dagene før kvinnen ble funnet, er avhørt. Nå er det to personer som politiet er ekstra interessert i å komme i kontakt med.

Hvem de er, vil ikke politiet gå ut med nå.

– Dette er to personer som vi ennå ikke har fått kontakt med, som vi mener har viktig informasjon i saken, sier Kostveit.

Også andre vitner som allerede er avhørt, skal avhøres igjen.

– Det blir en omfattende etterforskning framover, sier Kostveit til NRK.

Personen som fant kvinnen og varslet AMK, ble onsdag avhørt og har kun status som vitne i saken.