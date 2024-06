Pedersens familie bekrefter dødsfallet i en uttalelse til NRK:

«Det er med stor sorg vi informerer om at vår kjære og høyt elskede pappa og kjæreste, Dag Erik Pedersen, gikk bort mandag 3. juni. Han døde etter et illebefinnende i sitt hjem i Helgeroa. Han betydde mye for mange, og vi setter uendelig stor pris på alle som tenker på oss i denne vanskelige tiden. Vi i den nærmeste familien ber om å få sørge i fred og ønsker ikke uttale oss til mediene.»

Dag Erik Pedersen vil bli husket som en kunstner, mener venner og kolleger som stod han nær. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Pedersen er kjent som en av Norges beste syklister gjennom tidene, med hele 43 proffseire bak seg.

Karrieren på sykkelsetet omfatter blant annet flere etappeseiere i Giro d'Italia.

Etter sykkelkarrieren har han jobbet som sportsjournalist for NRK, men er ikke minst kjent for å ha vært programleder for seersuksessen «Mesternes mester» fra 2009 til 2021.

Pedersen startet TV-karrieren i TVNorge i 1994, før han to år senere gikk til NRK.

Han har blitt tildelt flere priser for sin rolle som programleder.

Se bilder fra Dag Erik Pedersens innholdsrike karriere her:

– E normt trist

Andreas Stabrun Smith jobbet sammen med Pedersen i NRK i en årrekke.

– Dette kom som et stort sjokk, sier han.

– Jeg fikk en melding fra Dag Erik i helgen. Da var han som alltid på sykkeltur, og koste seg i det fine været, forteller Smith.

Han minnes vennen som en som alltid sørget for å spre glede rundt seg, men også som en unik TV-personlighet.

– Han var en mann med et ungt og lekent sinn i en fortsatt særdeles sprek kropp. Det er helt uforståelig, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Verden har mistet en kunstner. Dette er enormt trist.

Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Han minnes Pedersen som en som omfavnet livet på sin helt spesielle måte.

– Enten det var som syklist, programleder, forretningsmann eller Beatles-entusiast. Han hadde en måte å få livet og menneskene rundt seg til å si ja på som ytterst få andre er født med.

– Vil savne ham dypt

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sier hennes tanker går til familien.

– Dette var trist og altfor tidlig. Dag Erik Pedersen var enestående både på sykkelen og på skjermen. Han har gitt oss utallige timer med spenning og underholdning.

Petter Wallace, som er programredaktør for eksterninnhold i NRK, sier det var forferdelig å få nyheten om dødsfallet.

– Dag Erik har betydd så mye for NRK og våre seere, både som programleder for «Mesternes mester», kanskje vår mest populære TV-serie gjennom tidene, men også som en dyktig og kunnskapsrik sportskommentator.

Petter Wallace sier Dag Erik Pedersen har betydd mye for NRK. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Wallace beskriver Pedersen som en altmuligmann.

– Men først og fremst var han et varmt, empatisk og positivt menneske, med mye kjærlighet for familie, venner og kolleger. Jeg vil savne ham dypt.

I NRK-podkasten Sorgens kapittel fra 2021 fortalte Dag Erik Pedersen om sorgen etter at sønnen Simen tok livet sitt noen år tidligere.