Det var en helt vanlig dag i Ølen utenfor Haugesund i 2018. Bjørn Erik Bergan (28) hadde nettopp våknet etter en natt i lastebilen.

Han skulle bare stoppe for å fikse en skinne på taket. Så ble alt svart.

Våknet på sykehuset

Tolv timer senere slo Bergan opp øynene. Han hadde sykehusskjorte på, og var i Bergen. Han husket ingenting av hva som hadde skjedd.

Legene kunne fortelle at han hadde brudd i kraniet, ryggen, skulderbein og ribbein. Han hadde heller ingen følelse i beina.

Selv om han var hardt skadd, var han klar på én ting; han ville tilbake på jobb igjen.

Sammen med arbeidsgiveren Asbjørnsen Næss Transport AS, gikk han i gang med å lete etter muligheter.

En ny hverdag

To år senere kan han glede seg over en splitter ny bil med tralle. Takket være arbeidsgiveren, og ekstra tilskudd til ombygging.

Et 17 meter langt vogntog, med automatgir og en tilpasset henger med hydraulikk.

Både Bergan og sjefen er spente på hvordan hverdagen vil bli.

– Det vil helt sikkert bli problemer, men de skal vi løse, forsikrer Gunnar Moe Næss.

Bergan håper han vil komme tilbake 100 prosent på jobb så snart som mulig.

SAMMEN IGJEN: Arbeidsgiver Gunnar Moe Næss og Bjørn Erik Bergan er spente på hvordan det vil fungere med det nye vogntoget. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Jeg skal få det til

Bergan er kjent for å være en type som ser løsninger der andre ser problemer. Derfor har sjefen hans stor tro på at han vil få det til.

Næss legger til at det føles godt å kunne gi noe tilbake til sin ivrige arbeidstaker.

– Vi føler ansvar for det som skjedde. Det å få Bjørn Erik tilbake og ut på veien igjen, føles godt.

Bergan beskriver det som magisk å få lov til å styre et så stort kjøretøy igjen. Det er de nye beina hans, som gir han frihet.

– Helt fantastisk, dette har jeg gleda meg lenge til! I'm back. Sett meg i arbe!

TOMMEL OPP: Bjørn Erik er storfornøyd med å sitte bak rattet igjen og gleder seg til å ta fatt på hverdagen. Forhåpentligvis vil han kunne jobbe 100 prosent. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Vi har ingen å miste

NRK har vært i kontakt med administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Han har følgende å si etter å ha hørt Bjørn Erik Bergans historie:

– Norsk transportnæring har en voldsom vekst foran seg, og vi har dermed et stort rekrutteringsbehov. Da har vi ingen å miste, og det er flott å se at denne sjåføren fikk tilretteleggingen som skulle til for å komme seg tilbake bak rattet, skriver Moe i en e-post.

Han legger til at de jobber med å bedre HMS-arbeidet hver dag. I tillegg har de fokus på å kurse sjåfører og bedriftsledere i skadeforebygging.

– På bedriftsnivå har dette arbeidet gitt både færre skader og lavere sykefravær, avslutter Mo.