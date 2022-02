– Jeg så bilen og la på sprang, forteller Halvor Pettersen til NRK.

Han så bilen fra en bru, der den fløt nedover Kjæråselven i Sandefjord kommune.

– Heldigvis dro bilen seg ut i kanten av elva og stoppet. Jeg heiv meg uti og fikk opp døra. Da så jeg personen i bilen. Jeg så akkurat øya og nesa hans og han fikk akkurat litt luft, forteller Halvor.

Han forteller om en sjåfør med panikk og som hadde vondt i beinet. På veien ut av førerhuset fikk de derimot problemer.

– Vi viklet oss inn i noen seler og trengte en kniv for å skjære oss løs. Da kom det noen andre håndverkere med en kniv og jeg fikk stablet oss opp, sånn at han ikke datt ned. Jeg fikk tak i hendene til to på land og vi fikk dratt han opp.

Bilen la seg til slutt i ro med fronten ned. Foto: Geir Eriksen

Ville trolig druknet

– Vi spurte flere ganger om det var andre folk i bilen. Han bekrefta flere ganger at det bare var han. Så fikk vi på han noen tørre klær, forteller han.

– Var det rett før bilen sank med han i?

– Da jeg sto der, gikk bilene lavere og lavere. Så han hadde ikke greid å puste hadde det gått 30 sekunder til.

– Hva sa han da du fikk han ut?

– Han sa ikke så mye, men var nok litt i sjokk. Jeg forsøkte å si at dette går fint, forteller Halvor.

DAGENS MANN: Halvor Pettersen Foto: Privat

Politiet fikk melding om ulykken ved 13-tiden onsdag ettermiddag. Sjåføren greide ikke å følge svingen og havnet uti elven på Kjæråsveien i Andebu i Sandefjord kommune.

– En bil har kjørt av veien og havnet i elva. En person i bilen, som har kommet seg på land. Mulig brudd i et bein, meldte politiet Sør-Øst på Twitter etter ulykken.

Da nødetatene kom til stedet møtte de Halvor og andre som hadde kommet til.

– Bilen fløt nedover elven ca. 100 meter. En lokal mann kom til stedet og hoppet ut i vannet og fikk fører ut av bilen og opp på land. Trolig reddet livet hans, meldte politiet.

Etterpå endret politiet det til at bilen fløt 150 meter ned.

Overflatereddere fra brannvesenet sjekket også at det ikke var flere personer i bilen.

En bilberger er varslet for å få bilen opp av elva. Ulykken ble meldt inn klokken 12.59.