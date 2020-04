– Det var godt å få gjennomført vielsen, så får vi ta en fest når denne perioden er over, sier Diana Engelstad.

I strålende vær ga hun fredag Iselin Skaugård sitt «ja» på et amfi i Sandefjord sentrum.

– Dette var et koronabryllup, rett og slett.

Vielsen er kommunens første etter at regjeringen innførte koronatiltakene 12. mars.

Selv om det var lagt begrensninger på hvordan vielsen skulle gjennomføres, så la ikke det noen demper på stemningen.

– Så lenge man får den man ønsker seg for resten av livet, er det greit. Vi må gjøre det beste ut av det, sier Skaugård.

Hun er lettet over å slippe å vente et halvt år på å gifte seg.

UTENDØRS: Vielsen tok plass i finværet med få gjester. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Paret ble viet av ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som er glad for at samfunnet begynner å normalisere seg.

– Jeg savner det å være sosial og gjøre hverdagslige ting. Jeg er glad i å møte mennesker og være med på mange arrangementer. Det er stas med denne jobben, sier Gleditsch.

Ulik praksis

Siden koronatiltakene ble innført har det vært ulik praksis i landets kommuner om de skal arrangere vielser eller ikke.

Oslo har avlyst alle vielser frem til 30. april.

Fra og med fredag 8. mai vil det være mulig å gifte seg på rådhuset i Trondheim. Det blir kun lov for ekteparet og to vitner å være til stede under seremonien.

Fra 20. april vil det gjennomføres vielser i Magistraten i Bergen. Det kan kun være fem personer tilstede under vielsen

Denne uka åpnet rådhuset i Stavanger for vielser.

Vielser gjennomføres som normalt i Bodø rådhus, men for å hindre spredning av viruset har Bodø lagt ned begrensning på syv personer i brudefølget. To vitner og fem gjester.

Tromsø kommune har avlyst alle borgelige vielser på rådhuset frem til 1. mai.