I forbindelse med Israel U19s kamp mot Norge på Skagerak Arena tirsdag demonstrerte flere hundre personer utenfor Odd stadion tirsdag ettermiddag.

Flere demonstranter forsøkte å ta seg inn til selve fotballbanen, men ble stanset av politiet ved inngangspartiet.

Situasjonen eskalerte, og politiet tok blant annet i bruk tåregass for å spre en gruppe som kastet gjenstander og sendte fyrverkeri på stedet.

Politiet på stedet i forbindelse med demonstrasjonen i Skien. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Lagt i bakken

Stein Akre, reporter i TV 2, ble lagt i bakken av demonstranter på stedet.

– De gikk løs på fotografen vår. Så skulle jeg dekke han, og ble selv lagt i bakken, sier han til NRK.

Teamet fra TV 2 klarte etter hvert å søke tilflukt bak politiet på stedet. Aakre reagerer på at han ble hindret på jobb.

Stein Akre, reporter i TV 2, ble angrepet av demonstranter i Skien. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Det var ikke akkurat skremmende, men det er ubehagelig å ikke få lov til å gjøre jobben sin. Jeg kan ikke huske sist jeg har blitt sabotert så mye på en demonstrasjon, sier han.

Demonstrantene forsøkte også å hindre NRK i å filme på stedet. Det ble også skutt fyrverkeri mot journalistene på stedet.

Anmelder hendelsen

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, reagerer kraftig på hendelsen.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2 Foto: TV 2 Eivind Senneset / TV 2

– TV 2 og andre medier var i sin fulle rett til å dekke denne demonstrasjonen. Journalister skal tåle både kritikk og kjeft, men vi må kunne forvente at vi ikke blir angrepet på jobb, sier hun til NRK.

Mediehuset vil anmelde hendelsen.

– Vi anmelder alle tilfeller der journalister blir truet, sier Solbrække, som også forsikrer om at reporteren følges opp av arbeidsgiver.

– Uakseptabelt

Norsk Redaktørforening reagerer kraftig på at journalister ble angrepet på jobb.

– Det er svært alvorlig at demonstranter går til angrep på representanter for pressen, og forsøker å hindre dem i å gjøre jobben sin, sier Reidun Nybø.

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Hans Trygve Holm

Hun er generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Nybø opplever at situasjonen som oppstod i Skien er noe som hører til sjeldenhetene her til lands.

– Norge er et åpent samfunn der det skal være mulig å demonstrere fritt. Jeg registrerer jo også at det ble sagt at dette skulle være en fredelig demonstrasjon, men slik ble det jo ikke, sier hun.

– Det er skremmende om det blir slik at journalister blir et mål for demonstranter, men det vet jeg jo ikke, sier hun.

Skuffet

Janne Løken, en av initiativtakerne til tirsdagens demonstrasjon, sier til Varden at hun er skuffet over hvordan ting utviklet seg.

– Det var overhodet ikke slik det skulle bli, sier hun.

– Det startet på en veldig fin måte, med at vi fikk fram budskapet vårt. Men så eskalerte det i en veldig uheldig retning, sier Janne Løken til avisa.

Løken kommenterte ikke angrepet på TV 2s journalist, men demonstrasjonen som helhet.