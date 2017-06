Vil ha påbud for mopedister

Hver sommer ser han mopedister som suser til stranda i lette sommerklær, og det skremmer ham.

– Det skal bare en liten stein til eller litt dieselsøl i en rundkjøring, så er du over ende. Da skraper du av all huden, sier Morten Westbye hos Trio trafikkskole i Sandefjord.

Westbye mener det burde stå i lovverket at man skal ha heldekkende bekledning når man kjører moped.

I dag er det kun påbudt med hjelm.

Alvorlige skrubbsår

Han forteller at kjøreskolen har opplevd velt på moped i den begynnende opplæringen inne i kjøregården, og det har gått ille.

UFORSVARLIG: Kjøreskolelærer Morten Westbye ved Trio trafikkskole i Sandefjord mener det er uforsvarlig å kjøre moped i lette sommerklær. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Et par ganger har vi sett at det har gått hull på olabuksa og huden på kneet har blitt skrapt opp slik at man ser helt inn til beinet, forteller Westbye som advarer mot hva som kan skje hvis man velter i hastigheter opp mot 50 kilometer i timen.

– Da blir det ingenting igjen. Å kjøre i bikini og shorts og T-skjorte og sånt – vel bekomme, sier han.

Streng på bekledning

Kjøreskoleelevene til Westbye får strenge føringer om bekledning når de stiller opp til kjøretime.

– Da krever vi fullt utstyr. De må ha med seg hjelm og hansker, skikkelig fottøy, ikke slippers eller lave joggesko. Og så må de ha bukse og jakke, sier kjøreskolelærer Westbye.

Til Sandefjords Blad som først omtalte saken, sier han at han iblant påpeker bekledningen når han møter tidligere elever i lett sommertøy på moped.

Refleksvest

Mette Magnussen i Trygg Trafikk synes forslaget er interessant, men mener det må fokuseres på andre ting.

REFLEKSVEST: Mette Magnussen i Trygg Trafikk mener refleksvest er et viktigere virkemiddel for å forhindre alvorlige mopedulykker. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Han har jo et poeng. Det er klart man får stygge skrubbsår hvis man velter på motorsykkel i shorts og kortermet, men slik er det jo på tråsykkel også, sier Magnussen som mener det er opp til foreldrene å følge med på hva avkommet kler seg i når de skal kjøre moped.

Hun mener refleksvest er et viktigere virkemiddel, siden de alvorligste ulykkene med mopedister skjer fordi bilføreren ikke har sett tohjulingen.

– Hvis vi skal starte med et påbud, så vil nok Trygg Trafikk at det skal være refleksvest, sier Mette Magnussen i Trygg Trafikk.