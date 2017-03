Tre tenåringer forgrep seg seksuelt mot en utviklingshemmet kvinne

Tre tenåringsgutter er i Tønsberg tingrett alle funnet skyldig i et seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne med Downs syndrom.

Hovedmannen, den 18 år gamle gutten som hadde sex med kvinnen, er dømt til fengsel i 60 dager, samt til 420 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på to år.

De to andre guttene som filmet overgrepet er idømt ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år.

To av guttene har erkjent straffskyld, mens sistemann ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Filmen ble tilgjengelig for mange

Overgrepet skal ha skjedd i leiligheten til en av guttene og ble anmeldt i september i fjor, etter at guttene hadde spredt videoen på sosiale medier.

Bare en av de tre hadde sex med kvinnen.

Det var den eldste gutten som fikk ideen om sex med naboen, den utviklingshemmede kvinnen, da de var på en fest. Mens de to andre filmet, utførte han det seksuelle overgrepet hjemme hos seg selv.

Ifølge dommen har ikke kvinnen blitt tvunget til noe og hadde kunnet si nei dersom hun ville det.

– Når fornærmede ikke var motvillig, skyldtes dette først og fremst at hun på grunn av sin utviklingshemming ikke var i stand til å oppfatte de nærmere omstendigheter den seksuelle omgangen ble utført under, står det i dommen.

Retten mener der er alvorlig at guttene har utnyttet en person med psykisk utviklingshemming, filmet det og delt videoene på nettet.

Må betale 100.000 kroner til fornærmede

MILD: Kvinnens bistandsadvokat, Christofer Arnø, sier at den 18 år gamle gutten som hadde sex med hans klient, har fått en for mild straff. Foto: Privat

Da forhandlingene startet i Tønsberg tingrett for en uke siden, vurderte påtalemyndigheten at den eldste gutten burde få fengsel i fire år, hvor ett år gjøres betinget. For de to tenåringene som filmet handlingene, mente de at ungdomsstraff i to år var det rette.

Rettenens vurdering for hovedmannen er mildere på grunn av hans dårlige fungering. Han har bodd i en bemannet bolig og har tett oppfølging fra helsetjenesten.

– Ungdomsstraffen til de to yngste synes jeg er balansert og er riktig i dette tilfellet. Når det gjelder straffen for den eldste, så tenker jeg at den er noe mildere med tanke på sakens alvor, sier kvinnens bistandsadvokat, Christofer Arnø.

Hovedmannens forsvarer, advokat Arild Almklov, mener også at vurderingen er korrekt.

KORREKT: Tenåringens forsvarer, advokat Arild Almklov, mener at dommen er korrekt. Foto: Rune Jensen / NRK

– Den er langt ifra påtalemyndighetens påstand på fire års fengsel for min klient. De tok overhodet ikke hensyn til hans lave fungeringsnivå. Men det gjorde derimot retten i sin dom, understreker Almklov og legger til at klienten hans har tatt betenkningstid før han eventuelt anker saken.

I tillegg til fengselsstraffen og ungdomsstraffen, er de tre dømt til å betale til sammen 100.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.

Den dømte bor ikke lenger i samme omsorgsboligsenter som fornærmede.