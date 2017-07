Like etter klokka 15.15 rykket politiet i Vestfold ut på en melding om en trafikkulykke mellom en trailer og en personbil.

Ulykken fant sted på E18 ved barkfyllinga, mellom Farriseidet og Sky i Larvik.

– En person satt fastklemt etter ulykken, men arbeidet med å få vedkommende ut gikk kjapt, sier operatør i Vestviken 110-sentralen Tom Berger.

Han forteller at det ikke skal være farlig gods ombord i lastebilen.

Det skal ha vært en kvinnelig bilfører i 60-årene som kjørte bilen over i motgående felt og traff en lastebil front mot front. Kvinnen ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Det skal være mistanke om alkoholpåvirket kjøring, melder politiet som skriver på Twitter at det vil bli tatt nødvendige prøver og at førerkortet til kvinnen ble midlertidig beslaglagt.

Kvinnen skal også ha store smerter og benbrudd, mens fører av lastebil var uskadd.

LARVIK: Ulykken skjedde mellom kryss 46 og kryss 47 på E18 i Larvik. Veien er helt stengt i begge retninger.

E18 er stengt i begge retninger og Statens vegvesen anbefalte alle om å kjøre via fylkesvei 40 over Siljan.

Klokka 17.10 meldte politiet om at trafikken gikk som normalt på gamle E18 forbi ulykkesstedet.

Statens vegvesen melder om at politiet dirigerer trafikken over til gamle E18 for å få flyt i trafikken, men at det fortsatt er kø i området.