Tok bilde av sovende kvinne

En mann i 40-åra er i Tønsberg tingrett dømt til fengsel i 21 dager, blant annet for å ha tatt bilder av underlivet til en sovende kvinne. Retten mener det er alvorlig at mannen også videresendte bildene. Mannen, som tilsto da saken ble behandlet i Tønsberg tingrett, dømmes også for å ha rømt fra Hof fengsel i fjor.