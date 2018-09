Onsdag ettermiddag forklarte den tiltalte bergenseren seg i Larvik tingrett. Han er blant annet tiltalt for drap etter at en familiefar fra Skien mistet livet i frontkollisjonen.

Ifølge tiltalen krysset han en sperring på E18 for å komme seg over i motgående kjørefelt. Etter noen kilometer frontkolliderte han med en annen bil. Føreren av denne bilen, en familiefar fra Skien, mistet livet.

Les også: Familien hadde egentlig tenkt å kjøre en annen vei

– Ville ikke ramme andre

Ifølge forsvareren hans, advokat Jon Anders Hasle, har tiltalte flere ganger i avhør blitt spurt om han ønsket at flere skulle bli rammet av ulykken. Hver gang skal han ha svart at han kun ønsket å ta sitt eget liv.

– Tiltalte angrer på det han har gjort. Han hadde ikke noe ønske om å ramme andre enn seg selv, sier Hasle.

I sin forklaring startet 21-åringen med at han har slitt med depresjon og selvmordstanker siden ungdomsskolen.

Var hos en kamerat

Nyttårsaften hadde han vært hos en kamerat. De hadde spist og feiret sammen.

– Jeg hadde det jævlig tungt, sa han i retten.

Ifølge 21-åringen skal han ha fortalt til kameraten at han vurderte å ta sitt eget liv denne kvelden, og at han utover kvelden bestemte seg for dette. Tiltalte forklarte videre at han ville kjøre bilen og kollidere i noe.

– Jeg antok at ved en kollisjon i stor hastighet, ville jeg dø momentant.

Kameraten forsøkte å ta bilnøklene, men 21-åringen forteller at han da fikk angst, og at han løp mot bilen og kjørte av gårde.

Våknet i bilen

Selve bilturen husker han ikke så mye av. Han sa han kjørte mot nærmeste motorvei og i retning Larvik, og at han kjørte så fort som mulig.

Etter kollisjonen våknet han opp i bilen. Han beskriver det som å være i sjokk. Han forstod ikke hvor han var.

21-åringen ble kjørt til sykehuset i Tønsberg, og var der i noen dager før han ble overført til Oslo universitetssykehus Ullevål.

Sliter med å huske

Da dommeren spurte han om han husker at han la seg over i motsatt kjørebane, var 21-åringen stille i lang tid før han svarte at han ikke husker.

– Det er mulig jeg har forklart det tidligere, men jeg klarer ikke å huske det nå.

Dommeren spurte videre om han husker hvorfor han la seg over i feil kjørebane.

– Jeg husker ikke så mye av dette lenger. Jeg var fast bestemt på å dø, svarte tiltalte.

Aktor tok ordet og spurte om han husket hva han ønsket å treffe. 21-åringen svarte igjen at han ikke husker.

Tiltalte sa i retten at han synes det er utrolig vondt å vite hva han har gjort. Han sa han tror han bevisst og ubevisst har fortrengt minnene, og at han fortsatt sliter med selvmordstanker og depresjon.