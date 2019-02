– Tanken på å gå tilbake til en arbeidsgiver som har påført meg store belastninger, er ikke særlig oppløftende, sier Thorbjørnsen.

I dag startet rettssaken der den tidligere kulturdirektøren har saksøkt Vestfold fylkeskommune for avtalebrudd.

Da Vidar Thorbjørnsen sluttet som direktør, ble det inngått en avtale som gjorde at han fikk beholde lønna, men kun skulle jobbe 60 prosent for fylkeskommunen.

I flere år hevet han millionlønn, nesten uten å gjøre noe.

Ikke enige

Thorbjørnsen mener avtalen ble inngått som et forlik, fordi han på usaklig grunnlag ble fratatt direktørstillingen etter en konflikt med den daværende fylkesrådmannen.

I fjor sa den tidligere direktøren at han i flere år har fått svært få arbeidsoppgaver.

Samtidig ble det kjent at partene ikke var enige om omfanget av avtalen fra 2009. Thorbjørnsen mener at han fortsatt skal ha full direktørlønn og redusert arbeidsplikt, mens fylkeskommunen krever at han nå skal jobbe 100 prosent.

Ulike oppfatninger

Thorbjørnsen krever inntil 8 millioner kroner i erstatning for det han mener er brudd på avtalen som ble inngått for snart ti år siden.

I avtalen sto det at Thorbjørnsen, som i dag er 64 år gammel, skulle ta ut allerede opptjent og fremtidig rett til studiepermisjon med to dagers redusert arbeidstid hver uke i sju år.

Ifølge fylkeskommunen var retten til å ta ut permisjon i redusert arbeidstid tidsbegrenset frem til Thorbjørnsen fylte 62. Selv mener han at denne retten gjelder frem til han velger å gå av med pensjon.

– Hva tenker du om veien videre?

– Vi skal vente på dommen og ta det videre derfra. Vi har lagt fram en påstand om kontraktsbrudd. Jeg mener arbeidsgiver har håndtert situasjonen uakseptabelt, og jeg står opp for det jeg mener er riktig, sier Thorbjørnsen.

– Er du grådig?

– Nei, jeg kan klare meg med lite, og har jobbet hardt gjennom en helt karriere. Det står millionlønn, og det er lønnsnivået alle sjefer på dette området har.

Kritisk til fylkeskommunen

Vidar Thorbjørnsens advokat, Bernt Nakken, mener Thorbjørnsen den siste tiden har vært utsatt for press, og at fylkeskommunen har forsøkt å få den tidligere direktøren til å selv si opp stillingen som seniorrådgiver.

Thorbjørnsen, som hevder han flere ganger har bedt om arbeidsoppgaver, mener han gjennom flere år har vært utsatt for en oppsiktsvekkende og kritikkverdig personalbehandling.

Dette avvises av Vestfold fylkeskommune.

Fastlåst konflikt

Advokat Magne Mjaaland, som representerer Vestfold fylkeskommune, mener rettssaken må ende med at fylkeskommunen frifinnes.

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen sier han ser frem til å få en rettslig vurdering, siden partene ikke har klart å bli enige tidligere.