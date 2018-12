Telys i plastkopp ikke nødvendigvis mer brannfarlig enn i metallbeger

Et telys i plastbeger ble i en fersk undersøkelse, gjort av svenske SVT, kåret til «best i test», men slike telys har vist seg å kunne smelte og skape brannfarlige situasjoner.

I 2009 ønsket brannsjefen i Skien å forby telys i plastkopper, og fem år senere fikk Nille-butikkene beskjed om å fjerne «brannbombene».

– Vi har likevel ikke grunnlag for å si at telys i plastkopper er farligere enn telys produsert i metallkopper, sier informasjonsrådgiver ​​​​​​Arnt E. Folvik i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).

Veken må være i midten

LED-LYS: Informasjonsrådgiver ​​​​​​Arnt E. Folvik i VIB sier at LED-lys er et enda sikrere alternativ dersom man vil unngå en eventuell brannfare mest mulig. Foto: Aina Indreiten / NRK

Bruken av åpen ild er en av de hyppigste årsakene til mange dødsbranner i Norge.

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det rundt 3000 bygningsbranner i Norge årlig. I nesten sju prosent av sakene har levende lys startet brannene.

Samtidig er antall branner med ukjent årsak høyt.

– Vi vet med sikkerhet at åtte bygningsbranner i vårt område har startet med levende lys de siste tre årene, men hva slags type lys det har vært, er ukjent, sier Folvik.

Telys i plastbeger kan forårsake brann dersom koppen smelter og stearinen renner ut. Det kan da fordampe og antenne.

– Som oftest skyldes det at veken har forskjøvet seg, at den ikke er sentrert i flytende stearin eller parafin oppi koppen. Da kommer veken for nærme plasten, forteller Folvik.

Han ber folk om å passe på at den alltid ligger i midten når lyset skal tennes på.

MIDTEN: Veken må være i midten. På dette bildet la den seg i kanten og smeltet koppen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Avgjørende hva lyset er laget av

Heller ikke avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB, Anne Rygh Pedersen, mener at telys i plastkopp utgjør en større fare for brann enn de som er produsert i metallkopper.

I 2009 ble en hundrepakning med telys i metall trukket tilbake fra markedet.

– Det er fordi det er så mange forskjellige typer lys. Den produksjonen som ble trukket tilbake fra markedet, bestod av en blanding i materialene som gjorde at telysene flammet opp, forklarer Pedersen.

Alexander Harald Sandtorv, førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, bekrefter at blandingsforholdene mellom ingrediensene kan ha noe å si for brannfaren.

– De telysene som er mer brannfarlige inneholder typisk større mengde av brennbare materialer, og én av de er selvfølgelig parafin.

SKEPTISK TIL PLAST: Alexander Harald Sandtorv, førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, er personlig skeptisk til telys i plastbeger. – Jeg har personlig sett slike lys smelte, sier han. Foto: Emil W. Breinstein

Miljøforsker Anne Karine Halse i Norsk institutt for luftforskning anbefaler forbrukeren å se etter telys som inneholder mindre parafin og helst bare stearin.

– For å gjøre det litt enklere, kan man se etter svanemerket på pakningen. Disse inneholder ingen parafin, sier Halse.

Produsert i Vesten

Sandtorv er selv ikke fan av telys i plastkopper fordi enkelte plasttyper kan være helseskadelige i store mengder ved smelting.

– Det avhenger av plasten selvfølgelig, men noen av de vanlige plasttypene som PVC, lager faktisk saltsyre når de brenner. Og saltsyre er kjempefarlig for slimhinnene. Men ett stearinlys i et rom genererer ikke så veldig mye gass.

Han har likevel et tips til dem som ønsker å være på den sikre siden ved kjøp av telys i plastkopper:

– Det er viktig å vite at disse er produsert i Vesten. Her har man mer kontroll på reguleringer og hva slags type plast man skal bruke. Så veldig billige lys i plast, ville jeg ha vært skeptisk til, fordi det er vanskelig å vite hva plasten består av, avslutter Sandtorv.