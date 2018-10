Studenter vender tommelen ned for Amerika

– Det første som trakk meg ned til Sydney var klimaet og været. Jeg har også hatt flere venner som har vært veldig fornøyd med å være der, også har jeg egentlig alltid hatt et ønske om å dra til Australia. Det er et magisk sted.

Det sier 25-år gamle Henrik Aasrum Svendsen fra Nøtterøy som for tiden er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.

Han er en av 1100 studenter som har tatt et utvekslingsopphold i Australia i løpet av skoleåret 2017/2018

– Sist gang Australia var så attraktivt, var i starten av 2000-tallet, sier Kjersti Bogen, Education Manager i Kilroy.

LEGESTUDENT: Våren 2018 dro medisinstudenten Henrik Svendsen Aasrum til Sydney for å gå på University of New South Wales i seks måneder som en del av graden sin i Norge. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– USAs politikk kan være en årsak

Amerika har over ti år vært det mest populære landet for norske studenter på utveksling, men i 2015 har Amerikas forente stater hatt en tydelig tilbakegang, samtidig som Australia har gått ganske klart frem.

LANGT UNNA: Kjersti Bogen i Kilroy sier at de fleste studentene ikke ønsker å ta hele grader i Australia, men sikter heller på delstudier. Hun tror at en av årsakene kan være redselen for at det er så langt hjemmefra. Foto: Kilroy

Men ferske tall fra Lånekassen avslører at storhetstiden for USA er over.

I fjor nådde landet «Down Under» høydepunktet, og er nå den mest populære destinasjonen for delstudenter som ønsker å ta seks til tolv måneder av studiene sine i utlandet.

– Jeg vil tro at årsakene kan være kursen. Den amerikanske dollaren har vært høy over en lengre periode som har gjort at skolepengene plutselig ble veldig mye dyrere. Det har vært et problem, pluss at det politiske klimaet kan også ha spilt en rolle, sier Bogen.

På samme tidspunkt som Australia startet å vokse, gikk USA gjennom et presidentvalg hvor Donald Trump var valgt til president for Det republikanske partiet i 2016. Det er ikke til å legge skjul på at endringen i den amerikanske politikken har hatt sin ringvirkning på USAs omtale i Vesten og andre land, deriblant i Norge.

– USA er fortsatt et av de stabile valgene til norske studenter. Storbritannia, tett etterfulgt av Danmark og USA er de mest populære landene for dem som tar hele grader i utlandet for eksempel, sier kommunikasjonsrådgiver Benedicte Borchgrevink i Lånekassen.

TOPP TRE: I 2016/2017 toppet Australia listen over de mest populære utvekslingslandene for norske studenter, mens USA og Storbritannia har havnet på andre- og tredjeplass, etterfulgt av Tanzania og Frankrike. Foto: Lånekassen

Interessen for Europa og Asia øker

Samtidig som Australias popularitet har økt blant delstudenter, drar flere til Europa og Asia enn tidligere. Både Lånekassen og Kilroy spår at Kina vil bli et av de mest attraktive destinasjonene i fremtiden basert på dagens tendenser.

VOKSER: Hanna Flood, president for ANSA, sier at Asia tiltrekker seg stadig flere norske studenter. Foto: Kinza Ashraf

President for ANSA Hanna Flood poengterer at de fleste studentene reiser på avtaler fra institusjonene i Norge. Fordi flere norske institusjoner ser stadig mer mot Asia, er det naturlig at det er en region med økning, mener hun.

– Vi ser også en ganske klar økning til blant annet Italia, Sør-Korea og Japan. Ser vi på det større bildet er Asia som region stadig mer populært blant studentene.