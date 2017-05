Stor skogbrannfare i Sør-Norge

Ifølge Meteorologisk institutt er det stor fare for skogbrann i hele Sør-Norge denne helgen. I går ble det også sendt ut et OBS-varsel om ekstremt stor fare for gress- og lyngbrann.

Vestfold interkommunale brannvesen har så langt i år registrert 23 branner i terrenget. På samme tid i fjor var tallet seks, forteller brannsjef Per Olav Pettersen.

– Det sier vel først og fremst at det har vært litt tørt denne våren.

Foreløpig har ingen av brannene ført til større skader.

– Men alle små branner kan utvikle seg til å bli store. Dette er en situasjon som krever at man er ekstra oppmerksom.

VIL HA BESKJED: Brannsjef Per Olav Pettersen ber folk varsle brannvesenet umiddelbart dersom de ser flammer i terrenget. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Bålforbud

Brannvesenet ber folk respektere det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september hvert år.

I denne perioden er det ikke tillatt å gjøre opp ild i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

I tillegg til at man øker beredskapen, mener brannsjefen det er avgjørende at folk ringer 110 med en gang dersom de oppdager røyk eller flammer i terrenget.

– Ikke nøl med å melde fra. Det er bedre for oss å kjøre en bomtur enn å komme til en brann som er ute av kontroll. Jo fortere vi kommer til stedet, jo større er sannsynligheten for at ting går helt greit. Tidlig varsling setter vi stor pris på.