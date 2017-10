Slo huseier med treningsmanual

En mann i 30-årene er pågrepet for å ha knust en rute i et bolighus og slått huseieren med i ansiktet en treningsmanual. Hendelsen skjedde i Holmestrand, og politiet fikk melding om den klokken 0130 natt til søndag. Huseieren ble kjørt til legevakten for sjekk.