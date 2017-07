Slo barn

Et foreldrepar i midten av 30-åra er i Larvik tingrett dømt til ett års fengsel for vold mot sine to barn. Barnehagen og skolen sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi barna fortalte at de ble slått av foreldrene sine. Barna skal ha blitt slått med blant annet en vedkubbe og en kost, og de ble tvunget til å stå med ansiktet inn mot veggen som straff. Foreldrene må betale 70 000 kroner i oppreisningserstatning til hver av barna og nekter straffskyld.