Slik sparer du strøm

– 75 % av strømforbruket ditt kommer fra oppvarming av bolig og varmtvann, sier kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne.

For å spare penger på strøm i egen bolig, må vi ifølge Flakne fokusere på oppvarmingen. Men for noen er det ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne. Flakne har rådene som kan komme godt med tross en mild vinter så langt.

Bevisst bruk av varmtvann

– Et tips er å installere sparedusjer og kraner. Ikke la kraner renne uten grunn, spesielt hvis du tar oppvasken eller annet, sier Flakne. Han anbefaler å skylle tallerkener i kaldt vann før man setter inn i oppvaskmaskin.

– Da vil oppvaskmaskinen bruke mindre varmt vann. Og istedenfor å ta lange varme bad, kan du ta korte dusjer, legger han til.

Temperatursoner

Å ha forskjellig temperatur i forskjellige rom, kan bidra til lavere strømbruk, forteller Flakne. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Han anbefaler å dele huset inn i ulike temperatursoner og lukke dører til forskjellige rom.

– Komfort-temperatur på stue og kjøkken ligger på rundt 21 grader, mens soverommet kan være litt kaldere. Badet bør være på rundt 24 grader, og vaskerom og rom du ikke bruker så ofte kan være litt kaldere.

Energiforbruk i en bolig Ekspandér faktaboks Energiforbruket i en privat bolig kan deles opp slik: Oppvarming 55%

Varmtvann 20%

Belysning 10%

Teknisk utstyr 15% Kilder: Enova

Varmepumpe og fyring

FYRE MED VED: Det anbefales å bruke god ved i en varmeeffektiv ovn for å spare på strømmen. Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend / Scanpix

– Spesielt i boliger med åpen løsning kommer varmepumpa til sin rett. I Norge har vi en snittemperatur som gjør at varmepumpa er veldig effektiv, så hvis du investerer i en brukbar varmepumpe så har du spart den inn i løpet av noen år.

Når det gjelder fyring med ved, spiller kvaliteten på ved en rolle og hvilken type ovn man har.

– Det er forskjell på de ulike vedsortene. Vi er interesserte i den som gir god varme ut i rommet, og da er det også viktig å ha en varmeeffektiv ovn, legger han til.

Lufting

Også lufting er viktig for strømforbruket, tro det eller ei.

– Ofte setter vi et vindu på gløtt og lar det stå. Men da er det mye bedre å sette vinduet på vidt gap i 2–3 minutter, sier Flakne.

Han sier at all lufta da blir skiftet ut, istedenfor å kjøle ned gulv og tak slik den sakte utluftingen vil gjøre.

Spar på belysning Ekspandér faktaboks Tips for å redusere energiforbruk på belysning: Slå av unødvendig lys og bruk dagslyset

Ved å bytte ut halogenspotter og halogenpærer med LED-belysning, blir strømforbruket redusert med drøyt 80% i forhold til halogen.

Erfaring viser at husstander som følger jevnlig med på energiforbruket sitt, kan spare opp til 10% av forbruket. Dette gjør at man blir bevisst på hvor mye strøm man bruker og at man sparer uten å gjøre store investeringer. Kilde: Enova

Tett igjen lekkasjer

I tillegg anbefaler han å gå over sprekker og lete etter luftlekkasjer.

– Hvis det er lekkasje, kjøper du tettelister og tetter igjen. Du kan også vurdere om verandadøra skal åpnes i løpet av vinteren, hvis ikke kan du også tette igjen med list der også, sier Flakne.

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne, råder folk å være bevisst på strømforbruket sitt. Foto: Enova

Ofte er det økonomien som trigger folk til å spare strøm, men det er ikke eneste grunn for å spare.

– Vi kan fase ut fossile drivstoff i transportsektoren, som er en lett plass å se at vi kan bruke strøm til mer miljøvennlige tiltak. Så sånn sett er det en god grunn til å spare strøm, sier kommunikasjonssjef i Skagerak Energi Thor Bjørn Omnes.