Det var like etter klokken 19.30 torsdag kveld at nødetatene ble varslet om brannen i en lagerbygning på Kaldnes i Tønsberg. Nesten vegg i vegg med bygningen, en halv meter unna, ligger øvingslokalet til bandet Seigmen.

Mens Slottsfjellfestivalen, som hadde mye utstyr lagret inne i bygningen som brant, mistet alt, klarte brannvesenet å redde Seigmens utstyr.

– Det skyldes både flaks og dyktighet. Vi fikk gitt en beskjed til brannvesenet ganske tidlig om at det var verdifullt utstyr i lokalet som ligger en halv meter unna lagerbygningen. Brannvesenet spylte da på det bygget under hele brannen, sa Kim Ljung i bandet til NRK etter brannen.

SEIGMEN: Kim Ljung og Noralf Ronthi på Kaldnes dagen etter brannen for å hente ut bandets forsterkere, høyttalere, trommesett og gitarer. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Trodde alt var ødelagt

Ljung satt i et foreldremøte da han fikk høre hva som hadde skjedd.

– Da vi kom dit, fikk vi naturligvis ikke lov til å gå inn til lokalet. Men vi ble tatt utrolig godt imot av politiet og brannvesenet, og fikk etter hvert låst oss inn og sett at alt utstyret var i orden. Det hadde vi ikke trodd da vi så hvordan den brannen utartet seg. Vi trodde alt var smeltet og ødelagt. Det er utstyret Seigmen har brukt i mange år.

Den 2 000 kvadratmeter store bygningen som ble totalskadd i brannen, var full av Slottsfjellfestivalens utstyr. Alt av deres utstyr gikk tapt.

«Dessverre var brannen så omfattende da vi kom fram at bygget gikk tapt. Ekstra leit var det da å få kunnskap om at Slottsfjellfestivalen hadde sitt lager i bygget, og at alt ble flammenes rov. Slottsfjell har så mange dyktige folk og kommer helt sikkert sterkt tilbake etter tapet», skriver VIB på sin Facebook-side.

TOTALSKADD: Slottsfjellfestivalen lagret mye utstyr i bygningen, og brukte lokalet til sitt nattklubbkonsept Kastellnatt. Foto: VIB

Ljung kjenner festivalarrangørene godt, og stod sammen med festivalsjefen Christoffer Rød torsdag kveld.

– Det var trist, sier han.