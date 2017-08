Saga Oseberg kan seile igjen

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort deler av Sjøfartsdirektoratets vedtak, slik at vikingskipskopien Saga Oseberg igjen kan seile med passasjerer i Tønsberg havn. Næringsminister Monica Mæland ser de skal lage et nytt regelverk for slike skip.