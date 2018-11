Reagerer på leselekse for andreklassinger

«Helt vanvittig! Blir sinna»

«Forferdelig!»

En leselekse for andreklassinger skaper engasjement på Facebook, både av foreldre og andre. I heftet elevene fikk med hjem står det blant annet:

«Boka er om Tim. Tim er tykk. Han vil ikke være tykk. Så han vil ikke være Tim mer!»

Trolig fra 80-tallet

Rektor ved Andebu skole, Stine Borg sier det har skjedd en glipp.

– Tilbakemeldingene fra foreldrene sier noe om hvor viktig det er å kvalitetssikre leksene til barna, sier Borg.

Hun presiserer at arket som ble sendt hjem med elevene, er en del av et hefte som har vært i bruk siden 1992. Heftet heter «Arbeid med ord» og handler om Ida og Pål som har en ape som heter «Tim».

– Denne hendelsen er et godt utgangspunkt til å snakke med elevene om at alle er forskjellige, og man må får være den man er. Vi kommer til å kommentere dette i et ukebrev til foreldrene, sier rektoren.

Tatt ut av sammenheng

I Facebook-gruppen «Status lærer» har tekstutdraget blitt diskutert kraftig. En person skriver at teksten i seg selv ikke er det største problemet, men settingen den brukes i.

– Teksten kunne muligens vært brukt i forbindelse med et opplegg rundt mobbing, og hva det kan føre til for et barn. Det er uhørt å gi det som hjemmelekse uten å sette det i noen som helst sammenheng, skriver en person på Facebook.

– Barn er robuste

Barn- og ungdomspsykolog Anne-Kristin Imenes sier barn i utgangspunktet er robuste og kan tåle å lese setninger som er skrevet av andre uten å reagere negativt fordi de ofte ikke tenker slik som voksne.

– Men barn lærer seg setninger og kan lett bruke disse mot andre. Vi vet at mobbing starter allerede i barnehagen. Setningen kan brukes til å for eksempel si at «Line er også tykk».

– Er dette en storm i et vannglass?

– Jeg synes det er lurt at foreldrene reagerer. Setninger som skal repeteres mange ganger bør heller være positive, sier Imenes.

Utdanningsforbundet kjenner ikke til denne konkrete saken, men henviser til lærerprofesjonens etiske plattform.

Her står det at lærere skal «arbeide for å være faglig og pedagogisk oppdatert».