Privatetterforsker Thomas Mathiesen i Etterforsker 1 forteller at han får flere forespørsler i uka fra foreldre som har lyst til å overvåke barnas telefon.

Han mener det er fullt forståelig at foreldre har et ønske om det.

– Hvis datteren din på 16 har begynt å ruse seg på hasj og du kan få stoppet det ved å finne ut av det, kan det redde livet hennes. Hvis du må overvåke henne litt for å finne ut av det, så kan det være verdt det, sier Mathiesen.

Mathiesen er daglig leder i Etterforsker1 som holder til i Sandefjord. Han ble blant annet omtalt i NRK tidligere i høst, i anledning av at hans firma tilbyr kunder skatteinformasjon anonymt.

Måten «hackingen» fungerer på er at foreldrene kjøper en overvåkingspakke av privatetterforskeren. De mottar så en lenke og installerer programvaren på telefonen.

– Har du en datter på 16 så er det kanskje vanskelig å få telefonen fysisk. Hvis man kan brukernavn og passord til iClouden trenger man heller ikke fysisk tilgang til telefonen. Da kan vi fjern-installere programvaren.

– Den løsningen er veldig «handy», sier Mathiesen.

KUN MELLOMMANN: Privatetterforsker Mathiesen sjekker ikke om kundene hans følger lovverket. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Barn har også rett til privatliv

Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver i Barneombudet sier at foreldrene her risikerer at tilliten barnet har til dem er brutt for alltid.

– Barn har, som vi voksne, en rett til privatliv. Det gjelder også på telefoner. Den retten er vernet både i FNs barnekonvensjonslov og i Norges grunnlov, sier hun.

IKKE GREIT: Seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen i Barneombudet mener at overvåkingen av barna ikke er i tråd med FNs barnekonvensjonslov og Norges grunnlov. Foto: Barneombudet

– Jeg tror det er lurt å tenke «hva ville jeg som voksen tenkt hvis noen hadde gjort dette», sier Botnan Larsen.

– Jeg tror de fleste er enige om at det hadde de ikke likt.

– Kan være straffbart

Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Embla Helle Nerland påpeker at om man avlytter samtalene til barnet sitt, så er det også en annen person med i samtalen og da kan det være straffbart.

– Hele personopplysningsregelverket er basert på åpenhet. Og her vil det jo da være skjulte opptak og det er svært problematisk, sier Nerland.

Mathiesen i Etterforsker1 sier at de ikke sjekker opp om personene de selger til følger lovverket.

– Vi er en mellommann og gir kunden tilgang til et produkt. Vi opplyser om at de må følge norsk lov. Selv om man kjøper en kniv på IKEA og skader noen med den, så er det ikke IKEAs feil, sier Mathiesen.