– Den folkevalgte har gjentatte ganger kommet med grove beskyldninger og stygge, trakasserende utsagn overfor en av mine saksbehandlere. Dette er svært belastende for vedkommende, sier rådmann Olav Grande i Sande kommune i Vestfold.

De siste ukene har det pågått en hard debatt i det politiske miljøet om kommunen skal videreføre BPA-ordningen for dem som i dag har personlige assistenter hjemme. Debatten har også vært direkte i kommunestyret, der Vogt er medlem for Frp.

Etter det NRK erfarer er kommentarene rettet mot en ansatt i helsesektoren.

Kommunen reagerer sterkt på kommentarer om vedkommende som Vogt har kommet med i sosiale medier, i en podkast og i brevform til kommunen.

I podkasten hevder Vogt at ansatte i kommunen har et dårlig menneskesyn og umulig kan være skikket til å jobbe der.

ANMELDT: Jan Fredrik Vogt sier han ikke vil kommentere saken før han har vet mer om anmeldelsen. Foto: Magnus Iversen / NRK

RÅDMANN: Olav Grande sier kommunen til slutt ikke hadde noe valg. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vanskelig avgjørelse

Rådmannen vil ikke konkret fortelle hva Vogt skal ha sagt eller skrevet, på grunn av taushetsplikten.

– For meg er det viktig som øverste administrative leder at det finnes noen grenser for hva som er greit, og dette er langt over grensa. Kritikk må vi tåle, men folkevalgte vet at det skal rettes til rådmann, ikke til navngitte personer i administrasjonen. Dette har gått over tid, og nå kan vi ikke akseptere dette lenger, sier Grande.

Rådmannen sier det var en vanskelig jobb å anmelde en som er valgt inn av folket. Men han er klar på at dette ikke dreier seg om ytringsfrihet eller ikke.

– Er dere i kommunen hårsåre?

– Nei, vi er ikke det. Det satt langt inne å gjøre det, og det er ikke sånn vi vil ha det. Jeg har aldri vært i nærheten av noe sånt før.

– Denne saken er såpass voldsom og rettes mot folk som skal skjermes, ikke henges ut. Vi kan ikke ha det sånn at ansatte kvier seg for å gjøre en jobb, sier rådmannen.

– Uforståelig

Jan Fredrik Vogt har ikke hørt om anmeldelsen når NRK tar kontakt. Og han innrømmer at dette kom brått på.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette før jeg har lest mer om hva det dreier seg om. Dette er uforståelig og overraskende, mer har jeg ikke å si nå, sier

– Tror du dette har med noe med BPA-sakene å gjøre?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Har du sagt noe som du mener er over streken eller som bryter med norsk lov?

– Som sagt, det ønsker jeg ikke å kommentere nå.