Øker parkeringsavgift

I Sandefjord kan folk med diesel eller bensinbiler måtte betale mer for å parkere, for at elbiler og hydrogenbiler fortsatt skal få parkere og lade gratis. Rådmannen foreslår å øke parkeringsavgiften på åtte parkeringsplasser med tre kroner i timen for biler som bruker fossilt brennstoff, skriver Sandefjords Blad.