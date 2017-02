Nesespray skal hindre dødsfall

Bjørn er rusmisbruker og har tatt turen innom Feltpleien for å få utdelt sprayen Nalokoson som nettopp har blitt tilgjengelig i Tønsberg. Han har hørt at sprayen har god effekt hvis man opplever at noen tar overdose, og nå vil han skaffe seg dette livreddende preparatet.

– Jeg vet at bare med et par trykk, kan vi redde liv. Hvis vi kamerater kan ta bedre vare på hverandre og kanskje ha en sånn i lomma, så kan det redde liv, sier Bjørn.

Nesesprayen inneholder de samme virkestoffene som ambulansepersonell gir i sprøyteform ved akuttbehandling av overdose.

Når noen tar en overdose, blir respirasjonen dempet, og personen slutter å puste. Enkelt fortalt gir sprayen hjernen beskjed om å begynne å puste igjen.

Ventet lenge

I Oslo og Bergen har sprayen vært tilgjengelig siden sommeren 2014, og Asker, Drammen, Sandnes, Stavanger og Trondheim begynte med tiltaket høsten 2016. I 2017 blir sprayen også tilgjengelig i Tønsberg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Arendal og Tromsø.

– Vi har ventet lenge på det, og nå kan vi endelig tilby det her i Tønsberg, sier koordinator for Feltpleien, Christina Kirsebom.

Tønsberg: Koordinator Christina Kirsebom hos Feltpleien i Tønsberg gleder seg over at de kan tilby brukere og pårørende nesesprayen Nalokoson. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tønsberg kommune er med i et overdoseprosjekt sammen med 13 andre kommuner som har store utfordringer når det gjelder overdoser. Feltpleien jobber med overdoseforebyggende tiltak, nå har de fått enda et tiltak som kan brukes av alle.

– Nesesprayen er ikke bare tiltenkt rusmisbrukere, men kan også gis ut til pårørende og andre som er i kontakt med et rusmiljø, sier Kirsebom.

Får opplæring

Før Bjørn får sprayen, må han gjennom en opplæring som tar fem til ti minutter.

– Jeg har gått på Røde Kors-kurs, og kan litt fra før, forteller Bjørn.

Sykepleier Mariann Fasting hos Feltpleien viser Bjørn hvordan han skal ta av hetta og sette på forstøverdelen før han bruker sprayen.

– Det fungerer bare mot opiater, som heroin og morfin, og det er viktig å ringe etter ambulanse før man bruker sprayen, sier Fasting.

OPPLÆRING: Bjørn for opplæring i hvordan man skal bruke nesesprayen ved overdose av sykepleier Mariann Fasting. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Bjørn har lenge tenkt på å dra inn til Oslo for å få tak i sprayen Nalokoson, men det har liksom ikke blitt noe av. Nå er han glad for endelig å ha sprayen i lomma.

– Har du ventet lenge på dette?

– Ja, jeg har det. Jeg vet at sprayen kommer til å redde liv. Hvis den redder bare ett liv, så er det verdt det, sier Bjørn og går ut i Tønsbergs gater.