Miljøpriser kan komme til Vestfold

Sandefjord og Vestfold fylkeskommune nominert til prisen "Årets lokale klimatiltak 2017". Prisen deles ut av KS og Miljøstiftelsen ZERO under Zerokonferansen 2017 31. oktober. Sandefjord er nominert for sine miljøkrav ved tildeling av seilingstider i havnen, og Vestfold fylkeskommune for gode klimaløsninger ved ny videregående skole.