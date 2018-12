Kvinne pågrepet etter dødsfall i Larvik

2. desember i år døde en 52 år gammel kvinne fra Larvik. Rundt to uker før hun døde var hun innom politiet for å anmelde en voldshendelse som skulle ha skjedd noen dager før.

Obduksjonen viser at kvinnen døde av skader og ikke naturlige årsaker, melder Østlands-Posten.

Den siktede kvinnen i 30-årene ble pågrepet onsdag denne uken, og fremstilt for varetektsfengsling i Tønsberg tingrett fredag. Fengslingsmøtet startet klokken 12. Politiet ber om fire ukers fengsling.

– Skal ha blitt dyttet

– Hun er siktet for å ha påført en annen kvinne skader med den følge at hun en del dager senere døde av disse skadene, sier krimsjef ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, til NRK.

– Det hun skal ha gjort er å ha dyttet henne på en eller annen måte over et rekkverk i annen etasje fra en leilighet slik at avdøde falt ned en etasje og skadet seg.

Det var denne hendelsen den 52 år gamle kvinnen selv anmeldte til politiet.

– Da hadde hun smerter i hofte og lår, og så har hun i ettertid fått en del smerter i hodet. Hun ble innlagt på sykehus og døde av det som ser ut til å være en senskade i forhold til hjerneblødning, sier Vittersø.

Erkjenner ikke straffskyld

Han opplyser videre at avdøde og den siktede kvinnen var bekjente, og at begge to tilhørte rusmiljøet i Larvik.

Han ønsker ikke å si noe om et eventuelt motiv i saken.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

– Nei, hun stiller seg helt uforstående til anklagene mot seg og synes dette er veldig vanskelig, sier kvinnens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle til Østlands-Posten.

Han ønsker ikke å uttale seg om hva kvinnen har forklart, men opplyser til NRK at kvinnen motsetter seg varetektsfengsling.

– Hun er, slik hun forklarer det, uskyldig, og ønsker naturlig nok ikke å undergi seg varetektsfengsling. Utover det kan jeg ikke uttale meg av hensyn til etterforskningen.