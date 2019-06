Knivstikking i Sandefjord

– To personer er kjørt til sykehus for behandling og skadeomfanget er ukjent, melder operasjonsleder i politiet Sørøst, Jan Kristian Johnsrud.

Politiet meldte først om en person som ble sendt til sykehus etter en knivstikking i en leilighet på Mosserød i Sandefjord.

Like etter møtte de på nok en person et stykke unna stedet, som også ble sendt til sykehus for behandling.

Tatt inn fem personer

Fem personer er innbrakt av politiet for avhør og de vil bli avhørt som vitner i første omgang, informerer han.

– Den statusen kan endre seg, men det kan jeg ikke si noe om nå før de har forklart seg.

Politiet er på stedet og snakker med naboer og vitner.

– Nå kommer vi til å avhøre de involverte og ta kontakt med sykehuset for å prøve å få en forklaring av dem som ble tatt med dit.

I tillegg kommer politiet til å gjøre sporsøk på de som er innbrakt og undersøke åstedet med kriminaltekniker.

Han legger til at det er en del involverte i saken som har vært til stede i leiligheten da hendelsen skjedde, og at politiet prøver å få en oversikt over saken.

Hva vet dere om hendelsesforløpet?

– Vi vet veldig lite per nå. Vi vet at en person er knivstukket og vi rykket ut til stedet.