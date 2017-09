Kjørt til sjekk etter kollisjon

To personer er fraktet med ambulanse til legevakta for sjekk etter kollisjonen mellom to biler ved Jernbanestasjonen i Tønsberg. Den ene bilen skal ha brutt vikeplikten og kjørt inn i siden på den andre, opplyser politiet. Kollisjonen skal ha skjedd like før klokka 19 i kveld.