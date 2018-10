Kajakkulykke i Nevlunghavn

Padleren er på land, men er kritisk skadd ifølge politiet.

– Vi fikk melding om at padleren hadde gått på et skjær ved Ytre Langholmen, sør

for Nevlunghavn i Larvik kommune. Det har vært vanskelig å få mannskapene ut til stedet på grunn av høy sjø, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørk til NRK.

Nødetatene er ikke på stedet, men andre personer jobber med pasienten.

Mørk opplyser at en luftambulanse er like ved skadestedet. En redningsskøyte er også i nærheten og på vei til stedet.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.15.

