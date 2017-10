Hjort overtar for elg

Klimaendringer er en av årsakene til at elgstamma på Østlandet krymper. Det sier Håvard Skjerstad Andersen i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Høyere temperaturer gjør at elgen trekker nordover, og at hjorten nå overtar som det viktigste hjorteviltet i regionen.