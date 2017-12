Haakon døde etter å ha prøvd MDMA

Kjære alle sammen!

Nå nærmer julen seg og for de fleste er denne tiden fylt med forventninger, stress og glede. Slik var det for oss, helt til vi fikk den forferdelige telefonen fra UD 29/9-17 om at Haakon lå på sykehuset i Essex, England, veldig syk. Vi gikk fra å være bekymret til sjokk, vantro og panikk på noen sekunder.

Slik starter Mona Bratlands innlegg på Facebook. Hun har mistet sønnen sin, og ønsker nå å dele den sterke historien for å unngå at andre opplever det samme.

Haakon ville fylt 22 år 4. juledag. For familien på fire i Svelvik blir julen tonet ned i år.

– Det er ikke mye å feire, men skal gjøre vårt beste, sammen med familien!

Døde i morens armer

Haakon (21) reiste på impuls til England 19. september i år. Ti dager senere fikk familien den forferdelige beskjeden om at sønnen var på sykehus, og hadde blitt lagt i koma med pustehjelp.

Det viste seg at han hadde prøvd det narkotiske stoffet MDMA.

Moren satte seg på første fly. Ett døgn senere døde Haakon i armene hennes.

– Jeg fikk ligge ved siden av han. Han lå på armen min og jeg hadde min hånd på hjertet hans. Jeg kjente hans siste hjerteslag. Det kom ikke flere. Et slikt øyeblikk var brutalt og grusomt, men det var utrolig viktig for meg som mamma å la Haakon kjenne kjærligheten fra oss, skriver moren.

Hun snakket til sønnen sin. Fortalte at hun elsket ham, og hvor savnet han kom til å bli. På slutten lovet hun også at familien skulle klare dette sammen – at de skulle være sterke.

– Dette kan skje ditt barn

18. desember, nesten tre måneder etter Haakons død, skrev hun innlegget på Facebook for å informere foreldre og unge om det livsfarlige kjemiske stoffet.

Onsdag morgen har innlegget blitt delt 12 355 ganger, og 11 000 har kommentert.

Bratlands håp med innlegget er at ingen andre lider samme skjebne som sin sønn.

– Vi er mange foreldre som har barn som nå er rundt den alderen hvor de drar ut på hjemmefester, og vi har folk som selger dette stoffet overalt. Og tro meg når jeg sier at ungdommene i dag vet hvor de skal henvende seg for å få en «chute» av «Emma», eller «Molly» som dette stoffet også blir kalt. Dette kan skje med ditt barn, eller ditt barn … Det skjedde med vårt barn!

Hennes ønske er at alle foreldre viser at de bryr seg, og snakker med barna sine – spør dem om de har tatt noe, eller kommer til å ta noe. Sinne hjelper ikke, oppriktighet gjør!, skriver hun.

Vil unngå rykter

En annen grunn til at moren har valgt å være så åpen, er for å gi folk en forståelse for hva som har skjedd, og på den måten unngå at rykter oppstår.

– Haakon var ingen narkoman. Hadde han vært det hadde han mest sannsynlig vært i live i dag. Da hadde han visst hva han holdt på med, skriver moren.

– Han hadde tatt en fryktelig avgjørelse i et ubetenksomt øyeblikk som dessverre fikk slike konsekvenser at han døde og satte resten av familie og venner i en sjokktilstand.

Familien i Svelvik håper også å kunne bidra til at unge tenker seg om når de får tilbud om å ta en pille.

– Tør du? Er det verdt det?

– Mer utbredt

Også Espen Molland i politiet ber folk si nei om de blir tilbudt MDMA.

Han er leder for ungdomsgruppen hos politiet i Sandefjord, og har sett to-tre overdoser av det narkotiske stoffet i byen han jobber i, de siste to årene.

– MDMA er farlig. Det har vært i flere år, men det er blitt mer utbredt blant ungdom de siste årene fordi det er blitt lettere å få tak i, sier han til NRK.