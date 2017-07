Gjest med kniv ville ikke betale

En mann som skulle gjøre opp et restaurantbesøk i Horten i går kveld måtte til slutt anmeldes. Mannen var kranglete og da politiet kom til stedet fant de også en kniv på han. Kameraten hans gjorde til slutt opp for han, men mannen ble anmeldt for å nekte å oppgi personalia og for å bære kniv på offentlig sted.