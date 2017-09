Fram Larvik vant

Fram Larvik vant 3–1 over Vindbjart i 2. divisjon, avdeling 2 i fotball for menn. Omar El Ghaouti skåret to mål for Fram Larvik. Etter halvspilt kamp sto det 2–1 til Fram Larvik. Erik Rosland scoret 3-1-målet for Fram Larvik i andre omgang