Flest elever består på Melsom og Re

Flest elever som består og fullfører yrkesfag i Vestfold, går på Melsom eller Re videregående skole, viser tall fra en ny rapport. Melsom videregående skole ligger hele 18 prosentpoeng over landssnittet mens Re ligger 10 prosentpoeng over snittet. Det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene i Vestfold bidrar til at elevene fullfører og består.