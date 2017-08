Flere mistet førerkortet på E18

Tre menn i 20-åra mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på E18 i går. En mann ble stanset Hillestadtunnelen etter at en UP-patrulje målte mannens hastighet til 147 km/t i 100-sonen. En annen mann ble stanset ved Bentsrud etter at UP målte mannens hastighet til 140 km/t i 100-sonen. En tredje mann, også han i 20-åra, ble stanset på E18 ved Hesbykrysset etter at UP målte hastigheten hans til 171 km/t i 110-sonen.