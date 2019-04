Flåttvirus kan gjøre deg alvorlig syk

– Viruset har ingen kur, sier Tore Stenstad, overlege på infeksjonsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

I 2018 ble 17 personer innlagt på sykehus i Vestfold og Telemark med TBE-virus – også kalt skogflåttencefalitt. Tidligere år har tallene variert mellom ett og tre tilfeller per fylke.

Stenstad anbefaler alle som er flittige brukere av marka til å vaksinere seg.

Infeksjonsoverlege Tore Stenstad ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Viruset arter seg forskjellig. Noen får feber og man kan utvikle betennelse i hjernen, sier han

Alle dokumenterte tilfeller i Norge har ført til sykehusinnleggelser. Sykdomsforløpet arter seg som regel slik:

Fase 1: Tre til fem dager med høy feber og hodepine.

Fase 2: Etter opptil 14 dager kommer en ny runde med høyere feber og hjernebetennelse.

– Vi har hatt bevistløse pasienter, men noen får også et mildt tilløp, sier Stenstad.

UTSATTE STEDER: TBE-viruset er mindre kjent enn borreliabakterien. Bildet viser områder med tilfeller av smitte fra 1994 til 2017. Foto: FHI

Kystnære strøk

De fleste som ble alvorlig syke av viruset, ble bitt i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

De siste 23 årene har minst 117 nordmenn fått påvist hjernebetennelse etter å ha blitt bitt av flått med viruset.

Viruset er også blitt funnet i flått helt opp til Helgelandskysten, men foreløpig aner ikke forskerne hvorfor man ikke blir smittet lenger nord.

Jan Hatlestad i Viken skog har jobbet i skogen 33 år, og har fått sin andel flåttbitt.

– Jeg har pellet av 100 flått i løpet av årene, men jeg har kolleger som kun har fått 2–3 bitt i løpet av et langt arbeidsliv, sier han.

FRILUFT: Jan Hatlestad i Viken skog er blitt bitt av flått flere ganger. Foto: Privat

Hatlestad har aldri blitt rammet av TBE-viruset, men er blitt behandlet for borreliose.

Overlege Stenstad sier sistnevnte er en bakterie og ikke et virus, og lar seg behandle. Dermed kan man kun gi lindrende pleie.

– Borreliabakterien bor i magen på flåtten og overføres etter et døgn. TBE-viruset sitter i spyttet og kan overføres raskt, sier han.

Skeptisk til flått

Biolog Yvonne Kerlefsen på Flåttsenteret, som er tilknyttet Sørlandet sykehus, sier vaksinen består av tre doser som man fyller på hvert femte år.

Yvonne Kerlefsen på Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Foto: Flåttsenteret

Hun tror mange er redd for flått, men også overvurderer risikoen for å bli syke etter et bitt.

– Risikoen for å bli syk er mye lavere enn man tror, men samtidig er det viktig å ha kunnskap nok til å vite hvilke symptomer man bør se etter, sier Kerlefsen.