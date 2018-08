Fire skadde etter eksplosjon i båt

Politi, brannvesen og ambulanse er på stedet. Båten brenner, men det skal være kontroll på brannen.

BRANN I MOTORROMMET: Ifølge brannvesenet har brannen trolig oppstått i motorrommet. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Ifølge politiet var seks personer ombord i fritidsbåten i forbindelse med påfylling av drivstoff. Kort tid etter oppstod det en eksplosjon og påfølgende brann. Fire personer er påført brannskader. Skadeomfanget er foreløpig uklart, melder politiet.

Hørte et drønn

Frilansfotograf Peder Gjersøe var i sin egen båt i båthavnen da eksplosjonen oppstod.

– Jeg hørte et drønn på utsiden. Så så jeg at det var kraftig røykutvikling fra en liten daycruiser. Jeg fikk etter hvert vite at det sannsynligvis har vært antenning av bensingass, sier Gjersøe.

Ifølge Vestfold Interkommunele brannvesen har eksplosjonen trolig oppstått i motorrommet i båten.