Enorm etterspørsel etter vifter i varmen

Varmen har inntatt store deler av landet. I helgen er det ventet over 30 grader mange steder.

Det har fører til en opphetet situasjon for flere av de største elektronikkjedene.

– På torsdag solgte vi mer enn to vifter i minuttet. Etterspørselen er enorm etter vifter, aircondition og varmepumper, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic, Christian Kamhaug.

NETTET: Christian Kamhaug i Elkjøp sier at folk kan sjekke butikkens nettsider før de handler. – Hvis det er utsolgt i butikken, kan man alltids bestille på nettet. Foto: Elkjøp

Har solgt mer enn 10.000 vifter

Ifølge Elkjøp er det solgt mer enn 10.000 vifter i Norge de siste månedene. De siste dagene har kjeden solgt flere tusen kjøleprodukter.

– Det er ganske vilt at det har gått to vifter i minuttet. Det er tydelig at norske hjem trenger luft for å kjøle seg ned. Norske hus er jo bygget for å holde på varmen inne, så det holder ikke med åpne vinduer, sier Kamhaug.

Også i Tønsberg er mange på jakt etter vifter i varmen.

– Kunder kommer gjerne bort til oss med en gang og spør hvor viftene står. Det er mange som er desperate.

Det forteller Einar Michael Princeton, som er salgsleder for hvitevarer hos Power i Tønsberg.

Bedre forberedt enn i fjor

Rekordsommeren i fjor førte til at mange butikker tidlig ble utsolgt for vifter.

– På slutten hadde vi bare de dyreste igjen. Men folk var så desperate at de kjøpte hva som helst så lenge de fikk frisk luft, forteller Princeton.

VIFTER: I Vestfold er det fortsatt noen vifter igjen. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

I år opplyser imidlertid både Power og Elkjøp at det fortsatt er vifter og aircondition på lager.

– Vi hadde litt lite i fjor, men nå har vi kjøpt inn ekstra mye. Det er en del butikker som har gått tomme, men vi kan forsikre om at det er produkter på vei, forteller Kamhaug.

Han tror mange har vært tidlig ute på grunn av den varme sommeren i fjor.

– April var mye bedre i år. Mange av dem som ikke fikk kjøpt i fjor, gikk tidlig til butikken for å sikre seg kjøleprodukter i år.

I 2018 solgte Elkjøp-kjeden 20.000 vifter. Kamhaug utelukker ikke ny salgsrekord dersom det kommer flere varme dager i år.