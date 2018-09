Elsykkel-batteri eksploderte – bolig ble totalskadd

Et hus på Skallevold i Tønsberg brant ned til grunnen da et elsykkel-batteri selvantente i sommer.

– Batteriet lå på bordet i spisestua, så ble det inspisert og deretter smalt det av seg selv uten å være tilkoblet lading. Brannen spredde seg veldig raskt i første etasje hvor alt ble utbrent og videre opp i andre etasje, sier huseier Jørn Hagen.

Sønnen som bor i huset, hadde tatt med seg elsykkel-batteriet inn i stua. Etter kort tid selvantente det. Batteriet er et typisk litium-ionbatteri på 45 volt. Sønnen har forklart at brannen var eksplosiv.

– Han sier at det var verre enn et fyrverkeri da det smalt. Han hadde ikke ett eneste sekund til å vurdere situasjonen, sier Hagen.

Huseier Jørn Hagen tilbake i huset etter brannen. Alt måtte rives og gjenoppbygges. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Reddet moren fra brannen

Etter eksplosjonen forsøkte sønnen å finne hjelpemidler til å slukke brannen, men det var ikke mulig.

– Han rygget bakover og gikk ut for å få hjelp, men det var for mye røyk til å ta seg inn igjen. Han ropte på moren sin og ba hun komme seg ut med en gang, forteller Hagen.

Ingen personer ble skadet i brannen som oppstod 1. juni. Skadene på huset beløper seg til fire millioner kroner.

Det var i denne spisestua brannen startet. Hele huset ble totalskadd. Foto: IF skadeforsikring

Nesten umulig å slukke

Litiumbatterier har vi i elsykler, gressklippere, kantklippere, mobilen, bærbar PC og i nær sagt alt.

Fra mai til nå er det minst ti husbranner som har startet i et litiumbatteri, ifølge If skadeforsikring. En av boligene fikk skader for 12 millioner kroner.

Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør i If skadeforsikring forteller at slike branner er kraftige.

– Om et litiumbatteri har fått kraftige rystelser eller slag, kan de selvantenne. Det spesielle med batteriene er at de har svært høy temperatur og en kjemisk reaksjon som gjør at brannen er veldig vanskelig å slukke, sier Ellingbø.

Det syntes huseier Hagen er skremmende.

– Det er veldig skremmende å tenke på at en slik brann bare eksploderer og gjør så mye skade at du ikke klarer å komme inn igjen for å gjøre noe med situasjonen.

Ekspertens råd

Ifølge branningeniøren får de stadig inn meldinger om branner som er forårsaket av litium-ionebatterier i forbindelse med lading eller at de begynner å brenne av seg selv. Her er ekspertens råd.

– Blir batteriet varmere enn det pleier å være så tyder det på en teknisk feil. Da bør man levere det inn til en sjekk. Om man må lade om natta bør man gjøre det i et rom med en røykvarsler og gjerne på et ubrennbart underlag, sier Ellingbø.