160–170 elever i 4.–7. trinn ble mandag formiddag sendt hjem fra Kirkevoll skole i Re. Årsaken var for kalde klasserom.

– 1.–3. trinn er fortsatt på skolen fordi de har varme nok klasserom. 4.–7. trinn hadde kalde klasserom i dag. Vi har målt fra 9 til 13 grader i de rommene, sier rektor Rikke Lillebø til NRK.

Alle elevene møtte opp som vanlig mandag morgen, men i 9-tiden ble foreldrene varslet om at elevene dro hjem.

– En klasse trodde at vi tullet, at det var 1. april. Ellers syntes elevene det var greit, og at det var veldig kaldt. Vi har fått forståelse for det fra foreldrene også.

Det var 16 grader i SFO-lokalet, men det varmes opp i løpet av skoledagen, og SFO er derfor åpent som vanlig.

Feil rettet

Lillebø forteller at det var 17 minusgrader utenfor skolen da hun kom på jobb mandag morgen.

Det ble først opplyst at årsaken til den lave temperaturen i klasserommene skyldtes at skolen senker temperaturen på natten, og at den var senket for mye i forhold til hvor kaldt det var ute natt til mandag.

Senere på dagen opplyste imidlertid kommunalsjef Unni Bu at den lave temperaturen skyldtes en feil i varmepumpa og fyrkjelen ved skolen. Feilen er nå rettet, og Bu sier at det blir vanlig skoledag tirsdag.