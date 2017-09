Dømt for vold på utested

En mann i midten av 20-åra er i Tønsberg tingrett dømt til 24 dagers fengsel for å ha slått ned en mann på et utested. Ifølge dommen forsøkte han også å skalle en politibetjent. I retten forklarte mannen at han slo fordi fornærmede hadde snakket stygt om moren hans.